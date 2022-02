Estádio Nilton Santos, a casa do Botafogo - Reprodução

Estádio Nilton Santos, a casa do BotafogoReprodução

Publicado 17/02/2022 13:10

Rio - Após a decisão do investidor John Textor de anunciar a rescisão contratual com patrocinadores do Botafogo, o clube emitiu nota nesta quinta-feira (17) explicando a situação. De acordo com o comunicado, o Alvinegro irá se reunir de forma individual com cada um dos parceiros comerciais para apresentar os novos projetos.

Prestes a finalizar a compra de 90% da SAF (Sociedade Anônima do Futebol) do Botafogo, John Textor justificou o rompimento com os patrocinadores devido ao modelo que ele imagina ser o ideal para o clube. O principal contrato rescindido foi o da Volt, empresa que seria fornecedora de material esportivo.

Confira o comunicado do Botafogo:

"O Botafogo vive um momento de mudanças no seu modelo de gestão e está em contato individual com os patrocinadores presentes no uniforme para apresentar o novo cenário, a visão de futuro e os objetivos estratégicos após a chegada do investidor John Textor.



A revisão de todos os contratos, inclusive os publicitários, integra uma das principais etapas previstas no processo de transição. Nos próximos dias, será tratado individualmente com cada um dos patrocinadores, de forma a melhor privilegiar o interesse de ambas as partes."