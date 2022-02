Investidor norte-americano John Textor - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Investidor norte-americano John TextorFoto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 17/02/2022 14:27

Rio - O empresário norte-americano John Textor, em entrevista ao "Canal do TF", no YouTube, projetou o alto custo que terá com o Botafogo no retorno ao Campeonato Brasileiro. O investidor afirmou que irá "gastar mais e tentar atingir do meio da tabela para cima". Além disso, ressaltou o esforço para que a nova gestão acerte nas primeiras contratações para o Alvinegro.

"Vamos gastar mais, construir para tentar atingir do meio da tabela para cima. Tudo terá que acontecer muito bem, os jogadores que trouxermos terão que funcionar, tem de haver química. Espero que sintam que estamos num lugar seguro, que rebaixamento é carta fora de trabalho, que esse é um medo que os torcedores não devem mais sentir", afirmou John Textor.

"Eu vou sentir esse medo desde o primeiro jogo, porque estamos fazendo várias coisas ao mesmo tempo e nem sempre funciona da maneira perfeita. Você pode juntar os 11 melhores do planeta, mas ainda terá que haver uma química entre eles", completou.