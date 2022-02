Luís Castro está na mira do Botafogo - Foto: DIVULGAÇÃO/SHAKHTAR DONETSK

Publicado 17/02/2022 10:00

Rio - Em busca de um novo técnico, o Botafogo iniciou negociação com Luís Castro. Porém, de acordo com o portal "Meu Timão", o Glorioso ganho uma concorrência pelo português. O Corinthians também estaria interessado no técnico.

A contratação de Luís Castro não será simples para nenhum clube brasileiro. Atualmente, o técnico dirige o Al-Duhail, do Catar, e para deixar o clube terá que desembolsar um valor. Segundo o portal "globoesporte.com", a multa seria em torno de 1 milhão de euros (cerca de R$ 5,85 milhões).

De acordo com o portal "Lancenet", o Botafogo já teria entrado em acordo com Luís Castro em relação à parte financeira. Agora, o Glorioso teria que se acertar com o clube árabe e obter a liberação do português.