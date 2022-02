Luís Castro entra na mira do Botafogo e Corinthians - Foto: Divulgação/Al-Duhail

Publicado 17/02/2022 20:33

Rio - Na mira do Botafogo e Corinthians, o técnico Luís Castro deve definir o seu futuro nos próximos dias. De acordo com o portal "GE", o Alvinegro mantém esperanças para ganhar a concorrência com a ajuda do empresário John Textor.

O investidor norte-americano entrou em contato diretamente com o Luís Castro e as conversas estão avançadas. O que resta é o acerto para pagar a multa rescisória com o Al-Duhail, do Catar. Por outro lado, o Corinthians já encaminhou uma proposta por duas temporadas nesta quinta-feira para o treinador português.

Após ter tentado outros técnicos portugueses, o Corinthians encontrou Luís Castro e passou a disputar a atenção com o Botafogo. A novela promete se estender nos próximos dias e o resultado culminará na chegada de mais um treinador português no futebol brasileiro.