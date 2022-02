Botafogo x Resende - Campeonato Carioca 2022 - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 17/02/2022 20:01

Rio - O Botafogo tinha apenas uma tarefa e cumpriu na vitória por 2 a 1 sobre o Resende nesta quinta-feira, no Nilton Santos, pela sétima rodada do Campeonato Carioca. O resultado deixou o Alvinegro na terceira colocação com 16 pontos. Quanto ao Gigante do Vale, a equipe caiu para a penúltima posição e com cinco pontos.

O Botafogo iniciou a partida demonstrando um pouco de intensidade para tentar surpreender a defesa do Resende. Aos seis minutos do primeiro tempo, o Alvinegro ameaçou com uma bela finalização de Luiz Fernando, que foi evitada por uma excelente defesa do goleiro Jefferson Luís. No entanto, o arqueiro deu o rebote para o atacante Matheus Nascimento, que dominou e encheu o pé em cima do atleta do Gigante do Vale, que fez mais uma ótima defesa para afastar o perigo.



Por outro lado, apesar do Botafogo ter ameaçado no início da partida, o jogo esfriou e as duas equipes permaneceram com muita dificuldade para criar as jogadas. No caso do Botafogo, a equipe do interino Lúcio Flávio dominou o campo, mas não foi capaz de abrir o placar.

Quanto ao Resende do técnico Sandro Sargentim, a equipe sofreu com as investidas do Alvinegro, mas soube lidar com a pressão e conseguiu evitar a abertura do placar na etapa inicial. Por outro lado, não fez o mesmo que o adversário e não ameaçou o gol de Gatito Fernández.

No retorno para o segundo tempo, o domínio continuou com o Botafogo. Após um bom cruzamento de Luiz Fernando, aos seis minutos, Erison se jogou para empurrar a bola, mas ela passou por todo mundo e acalmou a defesa do Resende. Por sua vez, o Gigante do Vale sofreu para criar as jogadas e foi bloqueado pela rápida recomposição do Alvinegro.



No entanto, aos 13 minutos, o goleiro Jefferson Luís entregou o gol ao Botafogo. Na ocasião, o Alvinegro criou uma jogada pelo lado direito, com um cruzamento rasteiro de Luiz Fernando, mas que caiu nas mãos do arqueiro do Resende. O que não era esperado, é que o atleta do Gigante do Vale não encaixou a bola direito e soltou para o atacante Matheus Nascimento finalizar para o fundo do gol.



Um minuto depois, aos 14, o Botafogo voltou a ameaçar a defesa do Resende, com um contra-ataque iniciado pelo meia-atacante Luiz Fernando, que foi derrubado por Joanderson dentro da área. No mesmo instante, o juiz apitou e marcou o pênalti. Na cobrança, Erison, o “El Toro”, ampliou o placar.

No entanto, o que não estava programado era a rápida saída de bola do Resende aos 23 minutos do segundo tempo. Desde o goleiro Jefferson Luís, a bola passou por uma trajetória em longo lançamento para Jefinho, que disparou pela esquerda, chegou na área e finalizou no canto direito de Gatito Fernández, para diminuir o placar.

O gol animou o Resende e forçou a defesa do Botafogo a bloquear todas as jogadas do adversário. Preso na marcação, o Alvinegro se sentiu pressionado e não conseguiu passar da intermediária na metade do segundo tempo. Na próxima quarta-feira (23), o Botafogo vai enfrentar o Flamengo, às 20h, no Nilton Santos, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.