Botafogo avança em negociação por ex-zagueiro do Corinthians

John Textor - Vitor Silva/Botafogo

John Textor Vitor Silva/Botafogo

Publicado 18/02/2022 09:00 | Atualizado 18/02/2022 09:03

Rio - Em busca de reforços para fortalecer o seu elenco para a temporada, o Botafogo avançou pela contratação do zagueiro Jemerson, do Metz, da França. De acordo com o jornalista turco Ekrem Konur, especializado no mercado de transferências, o Glorioso tenta a liberação do defensor de forma gratuita.

O ex-jogador de Corinthians e Atlético-MG não vem tendo espaço pelo clube francês e pouco tem jogado. Jemerson desejaria retornar ao Brasil e o Botafogo busca finalizar a sua contratação, que pode ser a primeira da "Era John Textor".

Além do defensor, outros nomes que atuam no futebol europeu foram ventilados no Botafogo. O volante Douglas, ex-Fluminense, que joga pelo PAOK, da Grécia, e o lateral-direito Gilberto, revelado pelo próprio Glorioso, que defendeu o Tricolor e o Vasco, e atualmente atua pelo Benfica, também interessam ao clube de General Severiano.