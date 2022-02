Luís Castro está sendo disputado por Botafogo e Corinthians - Foto: DIVULGAÇÃO/SHAKHTAR DONETSK

Luís Castro está sendo disputado por Botafogo e CorinthiansFoto: DIVULGAÇÃO/SHAKHTAR DONETSK

Publicado 18/02/2022 13:21

Rio - Principal alvo e tendo acordo financeiro com o Botafogo, o técnico português Luís Castro tem sua contratação encaminhada pelo Corinthians. De acordo com o "GE", a proposta feita pela diretoria do Timão na última quarta-feira já foi aceita pelo treinador.

No entanto, assim como na situação do Botafogo, a multa com o Al-Duhail, do Catar, segue sendo entrave para um desfecho positivo imediato. Com vínculo até o meio da temporada, o clube catari exige o pagamento de 1,2 milhão de euros (aproximadamente R$ 7 milhões) e agora o estafe do técnico de 60 anos tenda resolver o impasse.

Por parte do Botafogo, a negociação milionária - já que os custos anuais com comissão técnica podem chegar aos R$ 18 milhões - está sendo conduzida pelo investidor John Textor, comprador de 90% do futebol do clube carioca.

Luís Castro pode ter sua saída do Al-Duhail concretizada no início da próxima semana, já que a tendência é de que o clube perca o título da Qatar Stars League para o Al-Sadd, na segunda-feira (21). O treinador chegaria ao Brasil acompanhado dos auxiliares João Brandão e Vítor Severino, o preparador físico Pedro Brito e com o analista José Costa.