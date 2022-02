Luís Castro entra na mira do Botafogo e Corinthians - Foto: Divulgação/Al-Duhail

Luís Castro entra na mira do Botafogo e CorinthiansFoto: Divulgação/Al-Duhail

Publicado 19/02/2022 10:32

Rio - O acerto encaminhado entre o técnico Luís Castro e o Corinthians foi um banho de água fria para o Botafogo. De acordo com o site "GE", o Glorioso já havia trocado os últimos documentos com os advogados do treinador português e dava como certa sua contratação.

O Botafogo ainda não descarta a contratação de Luís Castro, mas sabe que ela se tornou muito difícil mediante o acordo dele com o time paulista. A diretoria agora analisa outros nomes no mercado, considerados "do mesmo nível" do português. Em entrevista recente ao "GE", Textor admitiu as conversas com Castro, mas garantiu que também procurou outros nomes.

"Falamos com muitos treinadores. De Portugal, de outros países da Europa e duas situações no Brasil. Você pode encontrar um ótimo treinador, mas que não venha com os melhores auxiliares. E aí, essa responsabilidade se vira para o clube. Essa coordenação também precisa existir. Além de um treinador, um estafe inteiro, um sistema inteiro que funcione", afirmou.

Enquanto não fecha com um novo treinador, o Botafogo segue sendo comandado por Lúcio Flávio, auxiliar técnico permanente do Botafogo, e Ricardo Resende, treinador da equipe sub-20. A equipe volta a campo na próxima quarta-feira, às 20h, contra o Flamengo, no Nilton Santos.