O meia Chay fez sua estreia na temporada diante do Resende - Vitor_Silva

O meia Chay fez sua estreia na temporada diante do ResendeVitor_Silva

Publicado 18/02/2022 17:23

Rio - Retornando aos gramados após se recuperar de uma artroscopia, o meia Chay, do Botafogo, vive a expectativa do torcedor por um clube ainda mais forte agora sob a direção de John Textor. Em entrevista coletiva concedida nesta sexta-feira (18), o camisa 14 avaliou os bastidores do Botafogo durante o processo de transição.

"O que penso para essa temporada é um Botafogo forte. O mental agora é totalmente diferente, a chave virou para todo mundo. Quando cheguei aqui o cenário era outro, um início do projeto de reconstrução do clube. Tivemos a chegada do novo investidor e vamos dar um passo bem largo em tudo que almeja o Botafogo", disse o destaque do Alvinegro.

Com algumas mudanças já sendo feitas pelo empresário norte-americano, como a reformulação no departamento de futebol e o desligamento do técnico Enderson Moreira, Chay comentou a nova postura do clube e já projetou a chegada do novo comandante.

"É o início de algo novo para o clube, para a gente também. Tenho certeza de que o técnico que vai chegar virá com muito entusiasmo para nos ajudar a conseguir os objetivos, o grupo vai recebê-lo de braços abertos."

Com Chay à disposição, o Botafogo volta a campo na próxima quarta-feira (23), no Nilton Santos, para o clássico contra o Flamengo pela oitava rodada do Campeonato Carioca.