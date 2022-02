Empresário John Textor (E) e Jorge Braga, CEO do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 18/02/2022 13:53

Rio - Novo dono do futebol do Botafogo, John Textor quer que Jorge Braga siga como CEO do Botafogo. Em entrevista ao "Canal do TF", o norte-americano elogiou o trabalho do dirigente e revelou que o convidou para seguir no cargo, mesmo com a compra da SAF.

"É escolha dele. Já falei para ele que quero que ele faça parte da SAF Botafogo. Ficou claro que ele fez um ótimo trabalho. Quando o clube foi rebaixado, ele teve de tomar decisões difíceis para tocar as coisas para frente, diminuindo o número de funcionários, cuidando do dinheiro, alocando-o no lugar certo… Ele fez um trabalho fabuloso. Eu o convidei para ser o CEO do Botafogo SAF", disse Textor.

"A lealdade dele ainda é com o clube, tem sido muito bom. Ele precisa conversar comigo alguns detalhes. O contrato ainda não está pronto, existem alguns pontos sobre o que é responsabilidade do clube, o que é nossa. Ele ainda trabalha para o clube, não para mim. Espero que, no fim das contas, quando terminarmos as conversas e eu estiver no Rio, que ele complete essa transferência para a SAF", concluiu.