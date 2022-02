Luís Castro entra na mira do Botafogo - Foto: Divulgação/shakhtar donetsk

Luís Castro entra na mira do BotafogoFoto: Divulgação/shakhtar donetsk

Publicado 18/02/2022 15:52

Rio - O Botafogo ainda não perdeu as esperanças de contratar o técnico português Luís Castro. Segundo o apresentador do Grupo Globo André Rizek, o time carioca ainda mantém negociações com o treinador, que é dado como certo no Corinthians, apesar de saber que um desfecho positivo é difícil.

"O Botafogo ainda mantém conversas com o Luís Castro, não acredito que ele vá levar essa disputa. De toda forma, só o fato de o Botafogo estar disputando um treinador com o Corinthians já mostra como muito rapidamente o clube mudou de patamar no mercado do futebol brasileiro", disse Rizek durante o "Seleção SporTV" desta sexta-feira.

Luís Castro é a primeira opção de John Textor, novo dono do futebol do Botafogo, para substituir Enderson Moreira. O treinador foi desligado na última semana como parte da reformulação do clube.