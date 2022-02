Frank de Boer - Divulgação

Publicado 19/02/2022 17:57

Rio - Com o português Luís Castro perto de acertar com o Corinthians, o Botafogo já começa a estudar outros treinadores no mercado. De acordo com o jornalista Jorge Nicola, um dos nomes oferecidos ao Glorioso foi o de Frank de Boer, ex-técnico da Holanda.

Segundo Nicola, Frank de Boer tem interesse antigo em trabalhar no futebol brasileiro. Seu nome iria de encontro ao pensamento de John Textor, que deseja trazer para o Botafogo um técnico de renome mundial.

Além da seleção holandesa, Frank de Boer já treinou Ajax, Internazionale de Milão, Crystal Palace e Atlanta United, dos Estados Unidos.