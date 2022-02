Juan Carlos Osorio - afp

Publicado 20/02/2022 13:54

Rio - A busca do Botafogo por um treinador segue a todo vapor. De acordo com o site "Torcedores.com", o nome de Juan Carlos Osorio, ex-técnico do São Paulo e da seleção colombiana, é um dos que foram oferecidos à diretoria alvinegra.

Segundo o portal, até o momento, diretor executivo do Botafogo, André Mazzuco, não tem nenhuma reunião agendada com Osório. No entanto, o cenário pode mudar nos próximos dias, já que a negociação com Luís Castro, o favorito para o cargo, pode melar. O treinador português já tem acerto encaminhado com o Corinthians.

Atualmente, Osório comanda o América de Cali, mas vive um momento conturbado no time colombiano. Ele vê com bons olhos um possível retorno ao futebol brasileiro, onde atuou em 2018.