Cavani, atacante da Seleção Uruguaia e do Manchester UnitedAFP

Publicado 21/02/2022 12:56

Rio - O Botafogo começa a se movimentar no mercado de transferências atrás de grandes nomes para o Campeonato Brasileiro. Após sondar Luis Suárez, o Alvinegro entrou em contato com o empresário do atacante uruguaio Edinson Cavani para conhecer os valores de uma possível negociação. A informação é do "Transfers 24h".

De acordo com a publicação, o Botafogo fez contato com Walter Guglielmone, representante de Cavani, para saber das condições do centroavante do Manchester United para uma vinda ao futebol brasileiro.

Na última semana, o empresário norte-americano John Textor afirmou que o uruguaio "é um dos favoritos para voltar a América do Sul" e irá atrás da contratação do atacante.

Cavani tem contrato com o Manchester United até o fim de junho, mas não deve renovar com os Red Devils. O jogador foi alvo de Corinthians e Grêmio em 2021, mas acabou permanecendo na Inglaterra. O Botafogo também consultou valores de uma negociação com Luis Suárez, do Atlético de Madrid.