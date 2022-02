Luis Suárez - Reprodução/ @luissuarez9

Publicado 21/02/2022 10:00

Rio - Perto de um acerto com o técnico Luis Castro, o Botafogo agora passa a mira reforços de peso para fortalece o elenco. De acordo com informações do repórter Renan Moura, da Rádio Globo, o atacante Luis Suárez estaria na mira do clube carioca. O Glorioso teria, inclusive, iniciado os contatos com o uruguaio.

Segundo a rádio, John Textor deseja um reforço para causar o impacto neste começo de administração. Aos 35 anos, Suárez tem contrato com o Atlético de Madrid até o meio do ano e tem sondagens para atuar no futebol dos Estados Unidos.

Na atual temporada, o atacante entrou em campo em 33 partidas, fez 11 gols e deu duas assistências. No clube de Madri, desde 2020, Suárez já defendeu gigantes do futebol europeu como: Barcelona, o Liverpool e Ajax. O atacante começou sua carreira no Nacional, do Uruguai.