Estádio Nilton Santos, a casa do BotafogoReprodução

Publicado 21/02/2022 14:03

Rio - O preparador físico "Betinho" pediu demissão do Flamengo na manhã desta segunda-feira (21). O profissional aceitou a proposta do Botafogo e irá integrar a comissão técnica do português Luís Castro. Seu nome foi indicação de Jorge Jesus, ex-treinador do Rubro-negro. A informação é do "GE".

Roberto Oliveira foi deslocado para o grupo das categorias de base no início deste ano, logo após a chegada de Paulo Sousa ao Ninho do Urubu.

O Botafogo aguarda por Luís Castro e sua comissão técnica, e já prepara o anúncio do novo comandante da equipe para a temporada de 2022. O clube venceu a concorrência do Corinthians no último fim de semana.