Apresentador Neto - Os Donos da BolaFoto: Reprodução/Band

Publicado 21/02/2022 14:19

Rio - O apresentador Neto, do "Os Donos da Bola", da Band, detonou o "chapéu" do técnico Luís Castro no Corinthians após acertar com o Botafogo. Nesta segunda-feira, o ex-jogador afirmou que o treinador português não estava sendo cotado pelo clube paulista e, além disso, questionou a possível chegada do comandante ao Alvinegro.

"Quando que o Duílio (Monteiro Alves, presidente do Corinthians) falou que era o Luís Castro que era o treinador? Quando que eu falei que o treinador era o Luís Castro? Quem falou tudo isso foi a imprensa! Quem falou que o Corinthians tomou chapéu? Vocês não sabem se vai apresentar hoje o treinador? Qual foi a proposta? É a primeira vez que não vaza nada no Corinthians!", afirmou.



"Ah, o Corinthians tá perdendo o Luís Castro para o Botafogo…” Mas quem falou que o Corinthians está contratando ele? Quem falou que o Botafogo tem dinheiro? Quem tem o dinheiro é o cara que é o dono do Crystal Palace! Como é o nome dele? Tem nome de camisinha ele, de preservativo… Deus abençoe ele! Vocês tem que falar a verdade!", completou.

"Vocês não sabem que o Corinthians está contratando hoje? Se o Corinthians contratar o treinador hoje, vocês vão ficar todos de boca aberta! O Corinthians é o Corinthians, rapaz! Eu estou cansado de meter pau no Corinthians, mas hoje estou aqui para defender o Corinthians, porque eu defendo o que é certo, o que é justo. Está certo o Corinthians dar R$ 7 milhões numa multa para pegar o cara? Eu sei quem vai ser o treinador do Corinthians e não vou falar até eles falarem!", concluiu.