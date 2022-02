Cavani - Daniel Castelo Branco / Agência O Dia

Publicado 21/02/2022 21:00

Rio - O comentarista Alexandre Lozetti, do Grupo Globo, exaltou a tentativa do investidor John Textor na contratação do atacante Cavani, do Manchester United, da Inglaterra. Nesta segunda-feira, durante o "Tá na Área", do SporTV, o jornalista afirmou que poderia ser "a cereja do bolo de John Textor". O veterano é o principal do empresário norte-americano para esta temporada.

"Acharia maravilhoso ver o Cavani jogando aqui no Campeonato Brasileiro, seria um sonho. É uma nova realidade que o Botafogo vai nos apresentar, disputar técnico com o Corinthians já é um sinal de uma clara evolução financeira em razão da SAF, não víamos a possibilidade disso acontecer nos últimos anos", afirmou.

"Aí você coloca tudo no pacote, o peso do Botafogo, a camisa, a história, os jogadores tão importantes que já vestiram essa camisa, e agora o clube está turbinado financeiramente por seu novo dono e pode, sim, entrar na disputa por grandes jogadores", completou.



"Cavani é um jogador que o dono quer aparentemente, porque o Botafogo ainda nem tem treinador confirmado para fazer todo esse trabalho. O Textor quer um jogador que traga peso, impacto, que os olhos do mundo se voltem para o Botafogo. Tomara que aconteça. Me parece um bom plano elaborado por Textor, com investimento em formação de jogadores. O principal é construir uma coisa sólida. O Cavani seria a cereja do bolo. Mas que cereja, né?", concluiu.