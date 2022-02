Everton Cebolinha - Reprodução

Everton CebolinhaReprodução

Publicado 21/02/2022 17:01

Rio - Além de Luis Suárez e Cavani, outro jogador apareceu nesta segunda-feira na lista de possíveis reforços do Botafogo. O atacante Everton Cebolinha, do Benfica, está no radar do clube carioca. As informações são do portal "globoesporte.com".

Apesar disso, os valores foram considerados altos pelo clube carioca. De acordo com o jornalista turco Ekrem Konur, o Benfica pede 20 milhões de euros (cerca de R$ 115 milhões) para liberar Everton Cebolinha.

Além do atacante, o Botafogo também ventilou outro jogador que defende o Benfica. De acordo com informações do "globoesporte.com". , o lateral-direito Gilberto, revelado no próprio Glorioso, e que defendeu o Vasco e o Fluminense, também está no radar do Glorioso.