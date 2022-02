John Textor analisa nomes - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Rio - O Botafogo está de olho no mercado e passou a monitorar a situação do volante Edenílson, do Internacional. O jogador de 32 anos foi indicado para a diretoria e ao empresário John Textor para vestir o uniforme alvinegro nesta temporada.

Na última temporada, o Atlético-MG sondou o volante, mas o Internacional pediu US$ 3 milhões de dólares (cerca de R$ 15 milhões). No entanto, as conversas não avançaram e o atleta permaneceu em Porto Alegre.

Em 2021, Edenílson disputou 33 partidas, marcou 11 gols e fez sete assistências pelo Internacional no Campeonato Brasileiro. O veterano é uma das peças mais importantes do elenco e estendeu recentemente o contrato até 2024.