Luís Castro é a aposta de John Textor para o Botafogo - Divulgação/Al-Duhail

Luís Castro é a aposta de John Textor para o BotafogoDivulgação/Al-Duhail

Publicado 21/02/2022 17:15

Perto do acerto com o Botafogo, Luís Castro pode ter feito seu último jogo pelo Al-Duhail, na goleada por 5 a 0 sobre o Qatar SC nesta segunda-feira, pelo Campeonato do Catar. Além da vitória, o técnico português ainda teve outro ponto alto: viu um torcedor alvinegro na arquibancada vazia levar um cartaz para ele, com a mensagem de boas-vindas "Luís Castro, o Botafogo te espera".

Simplesmente FOGÃO presente no último jogo de Luis Castro a frente do Al-Duhail.



O BOTAFOGO TE ESPERA! pic.twitter.com/aWxe095kan — Central Botafogo (@CentralBotafogo) February 21, 2022

O torcedor, Eduardo Niemeyer, viralizou na internet entre os alvinegros. Ele ainda postou uma foto após o jogo com Luís Castro, dentro do carro saindo do estádio.



Depois de dizer 'sim' para o Botafogo, a expectativa é de que o técnico português desembarque no Brasil ainda nesta semana. Falta a troca de alguns documentos entre os dois clubes e processos burocráticos para o anúncio da contratação.