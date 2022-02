Luís Castro é a aposta de John Textor para o Botafogo - Divulgação/Al-Duhail

Publicado 22/02/2022 14:57 | Atualizado 22/02/2022 15:04

Rio - O apresentador André Rizek, do "Seleção SporTV", do Grupo Globo, ressaltou nesta terça-feira que a demora para o técnico Luís Castro fechar com o Botafogo, aconteceu por motivo do Al-Duhail, do Catar, não ter liberado ainda o treinador português.

"Entre ele e o Botafogo está tudo alinhavado, mas até ontem, pelo menos pelo que pude apurar, não estava defninida a saída dele do Qatar, o que nem sempre é simples. É o que está faltando para o negócio estar realmente fechado", afirmou.



O Al-Duhail exigiu o pagamento de € 1 milhão (cerca de R$ 5,7 milhões na cotação atual) para cumprir a multa rescisória e liberar o técnico Luís Castro, com quem tem contrato até junho deste ano.