Matheus Nascimento, atacante do BotafogoVitor Silva/Botafogo

Publicado 22/02/2022 13:36

Rio - Vivendo grande expectativa nos últimos dias pela chegada de novo técnico e reforços, o Botafogo vira a chave para seu terceiro clássico da temporada. O alvinegro volta a campo nesta quarta-feira (23), às 20h, no Nilton Santos, para duelo contra o Flamengo.

Como de costume, o clube divulgou uma espécie de pré-jogo com participação de um jogador. Quem projetou o clássico deste meio de semana foi o centroavante Matheus Nascimento, joia das categorias de base do clube, que já marcou três gols nesta edição do Campeonato Carioca.

"A preparação está sendo muito boa, a equipe está vindo de grandes vitórias, fico feliz com a oportunidade de estar começando jogando", afirmou o jogador, em entrevista à Botafogo TV.

Será o segundo clássico com o Botafogo sendo comandado pelo interino Lúcio Flávio, que assumiu o posto de técnico após a saída de Enderson Moreira enquanto o clube aguarda pela chegada de Luís Castro - o primeiro, contra o Vasco, a equipe venceu por 1 a 0.

"Lucio é um ótimo profissional, está com a gente há um tempo, conhece bastante a equipe. Vai dar o melhor para sairmos com a vitória", acrescentou o atacante, que finalizou sua projeção falando do tamanho e importância de um clássico envolvendo Botafogo e Flamengo.

"Sempre bom jogar um clássico, é o jogo que todo mundo espera. É se manter tranquilo e focado para dar tudo certo e sair com a vitória."