Publicado 22/02/2022 17:42

Rio - O que era considerado apenas um interesse, pode se transformar em proposta. De acordo com o site "Goal.com", o Botafogo acenou com a vontade de contratar Everton Cebolinha, do Benfica, após a temporada europeia, que termina no meio do ano. A ideia é a aquisição de forma definitiva, com pagamento de multa contratual.

De acordo com a publicação, valores não foram definidos ou conversados por Botafogo e Benfica, apenas foi passado o interesse do empresário John Textor - que esteve em Portugal recentemente - em contar com o atacante no meio da temporada.

Everton Cebolinha foi alvo recente de Atlético-MG e Flamengo, mas as conversas com o clube português não evoluíram. O jogador ex-Grêmio ainda teve seu nome ligado ao Al-Hilal, da Arábia Sudita.