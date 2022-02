Edinson Cavani - Divulgação

Publicado 22/02/2022 16:08

Rio - O interesse do Botafogo em Cavani é real o clube carioca tem chances de conseguir contratar o atacante uruguaio. O jornalista do "globoesporte.com", Rodrigo Capelo, falou sobre uma conversa que deve com investidor John Textor a respeito do jogador, que atualmente defende o Manchester United. Citando o Barcelona, clube que tinha interesse no atacante, o empresário afirmou estar em condições financeiras superiores ao clube catalão.

"Não falaria nada se o assunto ainda fosse segredo porque não me interessam pequenos furos sobre contratações. Fiz entrevista gravando com Textor na semana passada, depois conversamos em off, falou sobre interesse no Cavani, que tem negociação, está em contato com agente e tem um projeto. Perguntei se consegue pagar o Cavani, jogador bastante caro e que tem outros caras tentando contratar, como o Barcelona. "É, mas o Barcelona está em dificuldades financeiras, hoje tenho mais dinheiro que o Barcelona”, me respondeu o Textor", contou o jornalista.

De acordo com informações do portal "Goal.com", Cavani autorizou o seu staff a conversar com o Botafogo sobre uma possível proposta. O centroavante uruguaio, de 35 anos, tem contrato com o Manchester United se encerrando em junho próximo e não deve renovar.