Cavani - ODD ANDERSEN/AFP

Publicado 22/02/2022 16:42

Rio - Os torcedores do Botafogo e o empresário John Textor não são os únicos ansiosos pela provável negociação com o atacante Edinson Cavani, do Manchester United, da Inglaterra.

Nesta terça-feira, o repórter Eric Faria, do Grupo Globo, revelou nas redes sociais que está torcendo pelo acerto do jogador de 35 anos com o Alvinegro. Além disso, sugeriu que o ídolo Loco Abreu entregasse a camisa do clube carioca para o atleta uruguaio.

"Tomara que o Big Textor traga o Cavani. Vai ser sensacional ver um cara desses aqui. E já fica minha sugestão: no dia da apresentação, o Loco Abreu entregar a primeira camisa pra ele. Já imaginou, alvinegro? 'El Loco Cavani'", disse o repórter Eric Faria.

O investidor americano John Textor revelou recentemente o desejo pela contratação de Cavani, mas ressaltou que a provável negociação pode ser dificultada pelo Manchester United e também pela família do veterano. Por outro lado, afirmou que "registrou o interesse" pelo centroavante da seleção uruguaia.