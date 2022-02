John Textor analisa nomes - Foto: Vitor Silva/Botafogo

John Textor analisa nomesFoto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 22/02/2022 16:46

Rio - As declarações de John Textor, novo investidor do Botafogo, de que teria mais dinheiro do que o Barcelona desagradaram Paulo Vinícius Coelho, o PVC. Em seu blog no "GE", o comentarista do Grupo Globo disse ter visto a fala de Textor como arrogância.

“A preocupação do momento são as contratações barulhentas e, principalmente, a arrogância. “Tenho mais dinheiro do que o Barcelona”, disse Textor. Deu no GE. E daí? O futebol não vive de frases de efeito", disse PVC.

O primeiro passo do Botafogo é ser um clube estável. O sonho é maior, mas isto só se dará em médio e longo prazo. E só se construirá uma história de longo período, no Brasil, dizendo a verdade para a torcida“, completou.

“A história de contratar Cavani, porque o dono tem mais dinheiro do que o Barcelona, com todo o respeito, não serve para nada. É pura frase de efeito, porque o Barcelona não é a referência do futebol mundial neste momento e Cavani não é o centroavante dos sonhos de nenhum clube importante na Europa. Ah, mas faz barulho… Kalou fez barulho. Honda também. O marketing que o Botafogo precisa é voltar a ser campeão. Com trabalho duro e árduo, será em médio prazo”, finalizou o jornalista.