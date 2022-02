Sérgio Maurício - Reprodução

Sérgio MaurícioReprodução

Publicado 22/02/2022 18:51

Rio - Voz da Fórmula 1 na Band, Sérgio Maurício falou sobre sua paixão pelo Botafogo. Em entrevista ao podcast “De Lavada”, o narrador destacou a importância do clube em sua vida e revelou ter sido fundador de uma torcida organizada.

"O Botafogo representa tudo, porque se parar para pensar foi por causa do Botafogo que eu estou aqui hoje conversando com você. Não fosse meu amor pelo Botafogo, eu não teria sido da torcida organizada, e eu fundei a Torcida Jovem do Botafogo, da TJB eu fui para um programa de TV, que me levou para a rádio e que me levou até aqui. O Botafogo para mim é tudo!", declarou o narrador.

"Eu sou assinante do pacote do Campeonato Carioca, do Premiere, eu amo o Botafogo. A gente troca de casa, de carro, de emprego, de mulher, mas não troca de time. Eu não conheço ninguém que depois de uma certa idade trocou de time. Eu, no caso, desde os cinco anos sou botafoguense. Eu torço para o Botafogo. Em São Paulo, sou Botafogo, no Japão, eu sou Botafogo", completou.

Sérgio Maurício contou, inclusive, que pretende fazer uma tatuagem com o escudo do Botafogo.

"A próxima tatuagem que quero fazer é o escudo do Botafogo, quero fazer aqui nesse braço, o lado do meu amor, que é o Camilla, o Fabrício, porque eu amo demais, eu sou apaixonado pelo Botafogo, eu jamais abandonei. Quando o Botafogo caiu da primeira vez, eu fui a todos os jogos. Os que eu não pude ir fora de casa, gravei pra ver depois porque estava trabalhando", disse.