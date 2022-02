Luís Castro pode ser o novo técnico do Botafogo - Reprodução

Publicado 23/02/2022 12:38

Rio - Com acordo fechado para treinar o Botafogo, o técnico português Luís Castro está insatisfeito com o Al-Duhail, do Catar, pela maneira como a situação contratual do comandante da equipe vem sendo conduzida. A informação é do jornalista Pedro Sepúlveda.

De acordo com a publicação, Luís Castro deseja treinar o Botafogo e não está gostando do "jogo duro" que vem fazendo a diretoria do clube catari. O último posicionamento do Al-Duhail mostrou que o português, que tem contrato até junho - mesmo com a temporada acabando - só sairá de imediato caso o Alvinegro pague a multa contratual.

Por conta disso, o empresário do técnico português vai a Doha para negociar a saída de Castro para o Botafogo. Há possibilidade de pagamento integral da multa ou redução do valor.

O Botafogo disputava a contratação de Luís Castro com o Corinthians, mas o projeto esportivo, alinhado com as garantias financeiras, encheram os olhos do português para trabalhar no Rio de Janeiro.