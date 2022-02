Luis Castro - Reprodução

Luis CastroReprodução

Publicado 23/02/2022 11:09

Rio - O Botafogo não terá facilidade para conseguir a liberação do técnico Luis Castro, do Al-Duhail, clube do Catar. A equipe divulgou uma nota oficial afirmando que o treinador irá cumprir o seu contrato até o fim de junho.

"A direção tem notado notícias recorrentes sobre a saída do técnico Luis Castro. A administração do Al Duhail confirma que recebeu muitas ofertas pelo treinador. No entanto, vamos cumprir o seu contrato com o clube", disse a nota.

Apesar da não liberação de Luis Castro, ainda há a possibilidade de o Botafogo pagar a multa rescisória e fechar com o treinador português. O valor seria de R$ 7 milhões e ainda existe muito otimismo em relação ao acerto.



De acordo com o jornalista português Pedro Sepúlveda, Castro já tinha aprovado a proposta do Botafogo, na qual poderia trazer seus cinco integrantes de comissão técnica e ainda embolsar cerca de R$ 23 milhões de salários anuais. Seu agente deve se reunir com o Al Duhail nas próximas horas para tentar mudar a decisão do clube.