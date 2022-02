Renato Paiva - Reprodução

Renato PaivaReprodução

Publicado 23/02/2022 15:30

Rio - O Botafogo já tem um plano B para o caso de não conseguir fechar com o técnico Luís Castro. Trata-se do português Renato Paiva, técnico do Independiente del Valle (EQU). A informação foi revelada pelo comentarista do Grupo Globo Paulo Vinícius Coelho, o PVC.

Paiva, de 51 anos, foi cotado recentemente para assumir o comando do Santos. O estafe do treinador chegou a abrir negociações, mas o Peixe recusou algumas exigências do treinador e decidiu focar em Fabián Bustos, do Barcelona-EQU.

Apesar de analisar o nome de Paiva, o Botafogo continua tendo como foco principal Luís Castro, que é o nome favorito de John Textor. No entanto, o Al-Duhail, clube do mundo árabe que o português comanda, tem feito jogo duro para liberá-lo.