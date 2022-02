Lúcio Flávio - Vitor Silva / Botafogo

Lúcio FlávioVitor Silva / Botafogo

Publicado 24/02/2022 10:40 | Atualizado 24/02/2022 11:00

Rio - O Botafogo voltou a perder no Campeonato Carioca. Após ser derrotado pelo Fluminense e vencer o Vasco, o Glorioso terminou sua série de clássicos na Taça Guanabara com um tropeço contra o Flamengo. Técnico interino do clube de General Severiano, Lúcio Flávio reclamou da arbitragem que ignorou um pênalti em favor do Alvinegro no Nilton Santos.

"Em relação ao lance do pênalti, hoje nós temos o recurso, antigamente isso não existia, só fica a dúvida dos critérios, já que foi uma bola que o Matheus (Nascimento) tentou um passe e a bola, de fato, bateu na mão do jogador do Flamengo. Aqui no Botafogo, como comissão, nós tivemos lances onde a bola bateu na perna e depois no braço de jogador nosso e foi marcado pênalti... Muitas vezes é essa dúvida que fica no ar, e deixa a gente curioso a respeito dessa postura adotada pelo árbitro e pelo VAR na não marcação de um lance como aquele", afirmou.



Apesar disso, Lúcio admitiu que o clube carioca não teve um bom desempenho na partida. Para ele, o Botafogo mostrou uma evolução no segundo tempo, mas não conseguiu ser capaz de evitar a derrota por 3 a 1.

"De fato, o início do jogo não foi o que nós queríamos, e tanto na parada e depois , no intervalo, conversamos a respeito disso. Infelizmente, no melhor momento que tínhamos no jogo, no final do primeiro tempo acabamos levando o segundo gol, ali no fim, faltando dois minutos. Essa foi a pauta no intervalo, as situações que não conseguimos encaixar no primeiro tempo e a postura já no segundo tempo acabou sendo outra", disse..