John Textor - Foto: Vitor Silva/Botafogo

John TextorFoto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 23/02/2022 21:00

Rio - John Textor vai com um bom humor para assistir Botafogo x Flamengo, partida que será disputada às 20h desta quarta-feira no Estádio Nilton Santos pela 8ª rodada do Campeonato Carioca.



O norte-americano, que vai assistir ao duelo in-loco, brincou nas redes sociais e agitou a torcida do Alvinegro uma hora antes da bola rolar. Ele destacou uma "decisão" tomada por Lúcio Flávio, técnico interino desde a saída de Enderson Moreira, ao postar uma foto tentando dar uma lambreta no campo anexo.



- O técnico do Botafogo Lúcio Flávio já fez a primeira boa decisão da noite, deixou o gringo gordo (se referindo a ele mesmo) fora do elenco! - escreveu.



John Textor vai assistir a um jogo do Botafogo direto do estádio pela primeira vez. Ele está no Rio de Janeiro para assinar o contrato definitivo da SAF e comprar 90% das ações do clube.