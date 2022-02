Empresário John Textor concentra esforços para trazer Luís Castro - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Rio - Novo dono do futebol do Botafogo, John Textor marca presença na noite desta quarta-feira no Estádio Nilton Santos, para o clássico contra o Flamengo. Em entrevista à ESPN, o empresário americano mostrou confiança em um desfecho positivo na negociação com o técnico português Luís Castro.

"Luís Castro é um grande homem e um ótimo técnico. Ele tem uma grande decisão a tomar e espero uma resposta breve. Ele tem contrato lá no Qatar, então é importante que a gente respeite a relação dele com o clube. Não escondo minha esperança de que ele venha para o Brasil, para o Botafogo, mas ainda faltam alguns detalhes", disse Textor.

Luís Castro demonstrou interesse em aceitar a proposta do Botafogo, mas o Al-Duhail, clube com o qual tem contrato até junho, faz jogo duro para liberá-lo. O clube quer o pagamento da multa de US$ 1,2 milhão (R$ 6 milhões).