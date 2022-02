John Textor rindo em camarote do Nilton Santos - Foto: Reprodução/Cariocão Play

John Textor, novo dono do Botafogo, assistiu a vitória do Flamengo sobre o Alvinegro, com o placar de 3 a 1, na noite da última quarta-feira (23) pelo Carioca. No Nilton Santos, os torcedores não gostaram do que viram em campo nem em imagens divulgadas do camarote. O presidente do clube, Durcesio Mello, e o investidor americano foram vistos rindo.

Nas redes sociais, a torcida se manifestou e comentários criticaram o estadunidense.

"John Textor está no camarote rindo de que? Seu time está perdendo para seu maior rival e você está rindo? Aqui é Brasil e levamos a sério, não ficamos sentados na cadeira torcendo. Se liga!", publicou um internauta no Twitter.

"Presidente Durcesio e John Textor dando gargalhadas. Rindo de que? Era ao vivo ou imagem antes do jogo? Só se explica se for antes.", disse outro.

Vale destacar que as imagens são anterior ao duelo, no momento em que o presidente do Botafogo cumprimentou e entregou um presente ao americano. John Textor investiu quantia milionária no Alvinegro, mas ainda não reverteu em reforços.