Eduardo Freeland, dirigente do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 24/02/2022 14:22

Rio - Eduardo Freeland, ex-diretor de futebol do Botafogo, esteve na última semana no sul de Londres, na Inglaterra, para conhecer a estrutura do Crystal Palace ao lado do presidente Durcesio Mello. O encontro com John Textor - também acionista dos Eagles - faz parte do planejamento pela reestruturação principalmente das categorias de base do Glorioso.

"A troca de conhecimento foi uma coisa bem importante, é importante ter esse canal aberto. Eles estão num processo de reestruturação da base, construindo alguns campos. Foi impressionante ver o projeto como um todo do Crystal Palace. A percepção de tudo que conversamos lá é que o projeto pro Botafogo é tão grande quanto. Isso motiva muito a gente com relação ao tamanho que vamos ter, de estrutura física, de troca de conhecimento e do que ele mira para o Botafogo a curto e médio prazo", disse Freeland, em entrevista ao "GE".

O dirigente teve seu cargo alterado dentro da estrutura hierárquica do Botafogo pelo empresário John Textor. Freeland agora tem como função liderar o movimento de reestruturação das categorias de base do clube com um processo amplo ao lado do investidor norte-americano.

"É uma questão que ainda estamos conversando. O John deixou muito claro que estarei diretamente vinculado a ele no projeto, às pessoas que ele está trazendo. Ele dá muito peso para as categorias de base e formação dos jogadores. Ele tem um olhar que me agrada muito, técnico do futebol, mas também do indivíduo, da formação integral do jogador. Isso me agrada muito. Estamos nestes ajustes finos, de como será a prática da minha nova função."