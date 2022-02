Renzo Saravia - Divulgação

Renzo SaraviaDivulgação

Publicado 24/02/2022 15:33

Rio - O Botafogo tem um novo alvo para reforçar sua lateral-direita. Livre no mercado após rescindir com o Porto, o argentino Renzo Saravia, de 28 anos, ex-Internacional, despertou interesse do Glorioso. A informação é do jornalista Ekrem Konur.

Apesar do interesse, o Botafogo deve ter concorrência na briga pelo jogador. O internacional, clube que ele defendeu recentemente por empréstimo, e o River Plate já sinalizaram que também desejam contar com o atleta.

Saravia vê com bons olhos um retorno ao futebol sul-americano. Ele irá analisar as propostas nos próximos dias para definir seu futuro.