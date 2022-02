Torcida do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Torcida do BotafogoVitor Silva / Botafogo

Publicado 24/02/2022 17:50

Rio - Após a partida entre Botafogo e Flamengo, na última quarta-feira, vencida pelo Rubro-negro pelo placar de 3 a 1, o árbitro Grazianni Maciel Rocha relatou na súmula do jogo que diversos objetos foram arremessados contra a equipe de arbitragem na saída para o intervalo do clássico.

"No intervalo da partida, no momento que a equipe de arbitragem dirigia-se para seu vestiário, a torcida do Botafogo, localizada próximo do túnel de acesso, arremessou vários objetos, tais como celular, latas de cerveja, chinelos, tênis, copos de plástico, entre outros. Informo que o assistente nº 01 Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa foi atingido por uma lata de cerveja cheia em sua cabeça, machucando o mesmo, todavia não necessitando de atendimento médico. Ao término da partida, recebemos por parte do Botafogo apenas 2 pessoas identificadas por imagem, porém os demais envolvidos não foram identificados", escreveu Grazianni.

Na volta para a segunda etapa, a equipe de arbitragem precisou retornar ao gramado por uma entrada diferente, localizada atrás de um dos gols, no Setor Norte do Nilton Santos.

Isso porque ainda na segunda etapa, jogadores, comissão técnica e torcedores do Botafogo reclamaram de um suposto pênalti cometido pelo atacante Pedro, além de uma entrada dura do zagueiro Fabricio Bruno em cima de Chay, lance o qual os alvinegro pediram a expulsão do zagueiro do Flamengo.