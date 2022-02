Fabrízio Angileri - AFP

Publicado 24/02/2022 17:48

Rio - O Botafogo segue analisando o mercado em busca de reforços após o investimento do americano John Textor. Segundo a Rádio Tupi, três jogadores entraram na mira do Glorioso: o lateral-esquerdo Angileri, do River Plate, e os atacantes Danilo Pereira, do Ajax, e Lucas Piazón, do Braga.

Angileri, inclusive, tem sido monitorado por outros clubes do Brasil. Destaque do Campeonato Argentino, ele tem contrato com o River apenas até junho e esteve recentemente na mira de Flamengo e Santos. Já Danilo Pereira, de 22 anos, é pouco conhecido no Brasil e chegou ao Ajax ainda nas categorias de base, após passagens por Corinthians, Ponte Preta, Vasco e Santos. Assim como o argentino, ele também tem contrato até o meio do ano.

A situação mais complicada, aparentemente, seria a de Lucas Piazón, ex-Chelsea e que atualmente defende o Braga. Diferentemente dos outros dois atletas, que estão com seus contratos perto do fim, ele tem vínculo com o clube português até 2025.