Guilherme Smith nos tempos de Botafogo - Divulgação

Guilherme Smith nos tempos de BotafogoDivulgação

Publicado 24/02/2022 14:37

Rio - A invasão da Rússia à Ucrânia tem causado pânico nos jogadores brasileiros que atuam no país. É o caso do atacante Guilherme Smith, ex-Botafogo, que defende o Zorya desde maio do ano passado. Em entrevista ao "GE", ele relatou o clima de tensão que tem vivido com a família.

"Queria pedir desculpa por não estar conseguindo falar muito bem porque eu estou muito tenso. Eu estou tremendo mesmo de medo, não sei como é uma guerra, o que vai acontecer comigo, com as pessoas aqui", disse Guilherme.

"As pessoas ucranianas só querem viver em paz, viver bem, felizes. Já tem alguns anos que eles não conseguem viver em segurança, sempre andam nas ruas preocupados. Fico muito sentido pelo povo ucraniano, porque é um povo muito querido, que eu criei um carinho muito grande, e eu sou muito grato pela ucrânia", completou.

Em nota, o Governo brasileiro comentou sobre a guerra entre os países, mas não detalhou como pretende ajudar os brasileiros que moram na Ucrânia.

"O Governo brasileiro acompanha com grave preocupação a deflagração de operações militares pela Federação da Rússia contra alvos no território da Ucrânia. O Brasil apela à suspensão imediata das hostilidades e ao início de negociações conducentes a uma solução diplomática para a questão, com base nos Acordos de Minsk e que leve em conta os legítimos interesses de segurança de todas as partes envolvidas e a proteção da população civil. Como membro do Conselho de Segurança das Nações Unidas, o Brasil permanece engajado nas discussões multilaterais com vistas a uma solução pacífica, em linha com a tradição diplomática brasileira e na defesa de soluções orientadas pela Carta das Nações Unidas e pelo direito internacional, sobretudo os princípios da não intervenção, da soberania e integridade territorial dos Estados e da solução pacífica das controvérsias."