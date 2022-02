John Textor busca reforços - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 24/02/2022 14:48

John Textor acompanhou o clássico entre Botafogo e Flamengo, nesta quarta-feira (23), no Estádio Nilton Santos, pelo Carioca. A partida teve o resultado a favor dos adversários, que fizeram um placar de 3 a 1, incluindo o gol do Alvinegro, que foi contra, marcado por Léo Pereira.

O investidor americano foi ovacionado pela torcida, porém o contrato da SAF ainda não foi assinado e reforços podem ser planos um pouco distantes para o clube, que ainda não tem treinador. Segundo o comentarista Carlos Eduardo Éboli, do SporTV, os torcedores do Botafogo devem ficar vigilantes com a "vaidade" do empresário estadunidense.

"É muito importante que a torcida do Botafogo fique atenta às movimentações do John Textor. É legal, vem dinheiro, futebol-empresa, mas o que já me causa um certo desconforto é que só falta o Textor entrar no estádio, apagarem as luzes e ele entrar com aquele canhão de luz mandando beijo para a torcida, com o locutor anunciando. Tem que ter calma. O gringo está muito feliz com esse calor humano que está recebendo da torcida, ele está gostando desse protagonismo, mexe com a vaidade dele, mas já está falando além da conta. Mais do que prometer uma contratação, é importante concretizá-la e o que eu sei é que o Botafogo ainda não tem treinador", afirmou Éboli, no “Redação SporTV”.

O jornalista ainda disse que enxerga o modelo SAF a única opção para times como o Alvinegro, mas reforça que as promessas de Textor podem voltar contra ele caso as expectativas não forem cumpridas.

"Falta ao Textor esse conhecimento maior sobre a cultura do nosso futebol. Estou falando isso como um alerta construtivo, é a expectativa falsa por resultado imediato que derruba treinador aqui no Brasil, que provoca reações agressivas e exageradas contra os próprios dirigentes. A gente acredita muito aqui em varinha de condão, em pó de pirlimpimpim. O fundamental é explicar o projeto. A falsa expectativa pode inclusive derrubar precocemente todo esse projeto, que é a salvação da lavoura, sim!", completou Éboli.