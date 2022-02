Luís Castro - Foto: Divulgação/Shakhtar Donetsk

Luís CastroFoto: Divulgação/Shakhtar Donetsk

Publicado 24/02/2022 21:43 | Atualizado 24/02/2022 21:46

Rio - O técnico Luís Castro, do Al-Duhail, do Catar, e alvo do Botafogo para esta temporada, se manifestou nesta quinta-feira sobre o conflito entre a Ucrânia e Rússia para a "Agência Lusa". Com passagem pelo clube ucraniano, Shakhtar Donetsk, o treinador português lamentou a situação e afirmou que o "sentimento é de horror".

"Falei com algumas pessoas da Ucrânia e do clube, amigos meus, e o sentimento é de horror. Não sabem o que fazer nem para onde ir. Não sabem se terão de ir de carro e sair por alguma fronteira, se terão de ficar ou descer para os bunkers. Não sabem nada. Dizem que, se saírem de lá, são horas e horas de viagem", disse o treinador Luís Castro à 'Agência Lusa'.

"Às vezes, dizemos que o dinheiro pouco importa. Quero é ter paz. É o que as pessoas querem. Quem vive em paz, vive feliz. Esqueçam tudo. Sentem-se, mas não façam o que nos fizeram nos últimos dias. Ninguém fez nada. O que interessa falar agora vão se reunir para tomar medidas aqui e ali? As medidas deveriam ter sido tomadas antes, com palavras de esperança para aqueles que estão sofrendo", completou.