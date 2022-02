Goleiro Tomate no Engenhão - Foto: Divulgação

Goleiro Tomate no EngenhãoFoto: Divulgação

Publicado 25/02/2022 10:58

Com a venda de 90% da SAF do Botafogo não concluída, o goleiro Tomate e outras promessas que disputaram a Copa São Paulo de Futebol Júnior e viriam para o clube podem acabar indo para outros times. O contrato ainda não acertado com John Textor, novo investidor do Glorioso, prejudica a finalização dos negócios. A informação foi dada pelo globoesporte.com.

Antes de formalizar a SAF, o Botafogo, por orientação de Textor, preferiu não assinar contratos com novos atletas nem para o profissional nem para a base.

Sem ter a certeza de fechamento de contrato com o Alvinegro, os jogadores já cogitam outros clubes. O goleiro Tomate viajou a São Paulo para tentar uma definição. A incerteza também preocupa os outros jovens, que precisam repassar parte do salário para familiares e não sabem quando receberão algum dinheiro.

A situação é a mesma no time profissional. Novas contratações só deverão ocorrer após a transferência definitiva de John Textor e o anúncio do novo treinador.