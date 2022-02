John Textor, investidor do Botafogo - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 25/02/2022 17:31

Rio - O Botafogo deu mais um passo em sua transição para a transformação em SAF (Sociedade Anônima do Futebol). Nesta sexta-feira (25), foi exibido na Junta Comercial de Rio de Janeiro (Jucerja) o processo já deferido.

Com isso, o Botafogo entra em reta final para oficializar sua transformação em clube-empresa. Tal processo fazia parte da burocracia que atrasava a assinatura do empresário John Textor pela aquisição de 90% das ações do clube.

Com a assinatura do contrato, está prevista a entrada de R$ 100 milhões nos cofres do Glorioso, que serão utilizados para reforçar a equipe principal e traçar o planejamento financeiro a nível temporada.