Everton Cebolinha em ação pelo BenficaJosé Manuel/Getty Images

Publicado 26/02/2022 11:35

De olho no mercado a fim de reforços para a temporada de 2022, John Textor, acionista majoritário do Botafogo, confirmou a tentativa de contratação de Everton Cebolinha, do Benfica. Contudo, o atleta ficará na Europa.

Textor respondeu uma publicação de torcedores nas redes sociais e afirmou que, sem sucesso com o atacante do time português, o Botafogo terá outros alvos.

"Esse é complicado. O Benfica poderia ter liberado ele há algumas semanas, mas não agora... Nós tentamos, oferecendo um preço justo, mas este jogador ficará na Europa. Há muitos outros peixes no mar, peixes que podem marcar gols.", publicou.

O Glorioso, com grande investimento depois da compra de 90% da SAF, busca por novos atletas e, ainda, por um treinador.