Publicado 27/02/2022 13:00

Rio - Em busca de reforços para fortalecer o elenco para a temporada de 2022, o Botafogo fez uma sondagem ao atacante Erik, ex-jogador do clube, que atualmente defende o Changchun Yatai. As informações são do portal "FogãoNet".

Apesar da consulta, a volta do atacante é pouco provável. O clube chinês não tem interesse em liberar Erik, antes do fim do seu contrato que é em dezembro de 2023. O contato foi feito por André Mazzuco, novo diretor executivo de futebol do Botafogo O estafe do jogador sinalizou positivamente, mas a ideia não agradou os chineses.

O Changchun Yatai pagou 2,5 milhões de euros (R$ 16,2 milhões na época) para tirar Erik do Palmeiras, ficando com 90% dos direitos econômicos do atacante, no começo de 2020. Na última temporada, o atacante fez oito gols em 24 jogos.

Erik defendeu o Botafogo em 2018 e 2019. O atacante caiu nas graças dos torcedores, fez 14 gols, deu sete assistências em 46 jogos pelo clube carioca. Após deixar o Alvinegro, o atacante foi emprestado pelo Palmeiras ao Yokohama Marinos, onde conquistou o título japonês em 2019.