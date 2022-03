Philipe Sampaio, zagueiro de 27 anos - Divulgação/Guingamp

Publicado 01/03/2022 14:05

Rio - O Botafogo está próximo de anunciar seu primeiro reforço da "era Textor". Trata-se do zagueiro Philipe Sampaio, de 27 anos, do Guingamp, da França. A equipe da segunda divisão local anunciou em suas redes sociais a transferência do defensor para o clube de General Severiano.

Philipe Sampaio começou sua carreira no Brasil com passagens por São Paulo, Santos e Paulista. Ainda novo, foi contratado pelo Boavista, de Portugal, e iniciou sua trajetória no futebol europeu. Depois disso passou por Akhmat Grozny, da Rússia, voltou para o futebol português, onde atuou por Feirense e Tondela, até chegar ao Guingamp.

O clube francês, inclusive, anunciou a transferência do zagueiro para o Botafogo em suas redes sociais. O clube mapeava o mercado atrás de um jogador da posição e chegou a analisar o nome de Jemerson, ex-Corinthians e Seleção Brasileira, que atua pelo Metz, também da França.

O Glorioso pretende intensificar a busca por reforços nos próximos dias devido a assinatura de venda da SAF (Sociedade Anônima do Futebol) para o empresário John Textor.