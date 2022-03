John Textor - Vitor_Silva

Publicado 01/03/2022 11:32

Rio - O Botafogo está perto de oficializar a venda da SAF (Sociedade Anônima do Futebol) do clube para o empresário norte-americano John Textor. O investidor, inclusive, já teria assinado o documento definitivo pela transação, restando agora apenas alguns detalhes para ser anunciado pelo Glorioso. A informação é do jornalista Thiago Veras, da Rádio Tupi.

Textor veio ao Brasil na última semana para mais uma sequência de reuniões com o Botafogo a respeito das negociações da SAF, sentou para conversar pessoalmente buscando contratações - como o caso do jantar com Deco, aproximando o clube do atacante Bruno Tabata - e assistiu ao clássico contra o Flamengo no Nilton Santos.

Nos últimos dias, um dos passos envolvendo a transição do contrato social foi registrado na Jucerja (Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro). Dessa vez, como informou a publicação, Textor já teria assinado sua parte no contrato definitivo, e o Botafogo prepara o anúncio para os próximos dias.

Agora como clube-empresa, os próximos passos do Botafogo devem ser os anúncios de Lúis Castro, técnico português, e de novas contratações para o Campeonato Brasileiro, que se inicia no dia 10 de abril.