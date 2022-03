Cavani - ODD ANDERSEN/AFP

Publicado 01/03/2022 18:30

Rio - O Botafogo está aproveitando o alto aporte financeiro recebido pela SAF para buscar nomes no mercado. O atacante Edinson Cavani, do Manchester United, da Inglaterra, é o principal alvo do Alvinegro nesta temporada. A informação é do jornalista turco Ekrem Konur, do "Fichajes.net".

Ainda de acordo com o portal, o jogador uruguaio de 35 anos estaria na primeira posição para reforços do Botafogo. O investidor americano John Textor afirmou recentemente, que está disposto para trazer Cavani ao Rio de Janeiro.

Desde que deixou o Danubio, do Uruguai, em 2007, Edinson Cavani atua na Europa. O veterano já defendeu o Palermo e Napoli, da Itália, Paris Saint-Germain na França e Manchester United, da Inglaterra. Pelo clube inglês, foram 15 partidas disputadas, com dois gols e uma assistência.