Fabrízio AngileriAFP

Publicado 02/03/2022 15:58

Rio - Um dos alvos do Botafogo no mercado, o lateral Fabrizio Angileri dificilmente fechará com o Glorioso. Segundo o perfil “Transfers24hr”, especializado no mercado de transferências internacional, o jogador do River Plate deve se transferir para a Europa no meio do ano.

O contrato de Angileri com o clube argentino chegará ao fim em julho. Ele possui passaporte europeu e dupla cidadania - argentina e italiana -, o que facilitaria sua chegada ao Velho Continente.

Apesar do interesse do Botafogo, o jogador só deixaria de se transferir para a Europa caso surgisse uma oferta irrecusável. O Glorioso já chegou a propor um pré-contrato ao atleta, que não se animou.